CHP'li Başarır'dan 128 milyar dolar videosu: Halkın mı kasasında, yandaşın mı; gelin beraber bulalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 128 milyar doların nerede olduğunu sorarak "Gelin beraber bulalım" dedi.

CHP'li Başarır Twitter hesabından bir video paylaştı. 128 milyar dolar ile iktidar kanadının söylemlerinin yer aldığı videoya Başarır, "Gerçek anlamda zor gün parası olan 128 milyar dolar nerede? Halkın mı kasasında yoksa yandaşın mı ? Gelin beraber bulalım!" notunu düştü.

Başarır'ın paylaştığı videoda iktidar kanadından yapılan çelişkili açıklamalar ile birlikte, AKP Genel Merkezi'nde büro personeli olduğu söylenen Kürşat Ayvatoğlu gibi, son dönemde popüler olmuş çeşitli olaylara dair görseller yer alıyor.