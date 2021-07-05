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CHP'li Başarır: Cihan Ekşioğlu’nun pasaportunun Soylu tarafından iptal edildiği söyleniyor

05 Temmuz 2021 15:30

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun pasaportunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından iptal edildiğini söyleyerek "Bunu, bir savcının soruşturma açıp mahkemenin yapması gerekirken, hala bir soruşturma yok" dedi. 

Tele 1'de 'Gerçeğin İzinde' programına konuk olan Başarır, "Cihan Ekşioğlu nerde? Beyaz Rusya'da mı, Türkiye'de mi? Yoksa Adil Öksüz, Rıza Zarraf, Sezgin Baran Korkmaz'dan sonra nur topu gibi bir kaybımız, kaçağımız daha mı oldu?" dedi. 

"Bu devlet senin babanın çiftliği değil Soylu. Mahkemenin yapmadığını ben yaptım diyorsan şimdi nerede bu adam" diye soran Başarır, Ekşioğlu'nun ayrıca Soylu'ya yakın bir emniyet müdürünün görevden alınmasının ardından iki deve keserek parti yaptığını ve görüntülerin olduğunu söyledi. 

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