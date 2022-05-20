CHP'li Başarır: CHP, Atatürk’e yakışmıyormuş; Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan biri varsa o da Süleyman Soylu’dur

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Soylu ve Erdoğan'ın "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’e yakışmıyor" sözlerini eleştirerek "Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan biri varsa o da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur. Biz, bir tane genç üyemizi hiçbir egemen güce teslim etmeyiz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan, grup başkanvekilini Birleşik Arap Emirlikleri’ne teslim etti. Daha yeni görevden aldı Cahit Özkan’ı. Aramızdaki fark bu. Seçimi kazandıktan sonra Erdoğan'a, Soylu'ya inat Atatürk Havalimanı'na ineceğiz" dedi.

Ali Mahir Başarır, CHP Mersin İl Başkanlığı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün düzenlediği törende partililere seslendi. Başarır, konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan biri varsa o da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur"

Soylu ve Erdoğan'ın "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’e yakışmıyor" sözlerini eleştiren Başarır şunları söyledi:

"En genç gençlik kolları başkanımdan bugün yaşayan en yaşlı il başkanıma kadar biz, Ata’mıza yakışan bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan biri varsa o da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur. Biz, bir tane genç üyemizi hiçbir egemen güce teslim etmeyiz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan, grup başkanvekilini Birleşik Arap Emirlikleri’ne teslim etti. Daha yeni görevden aldı Cahit Özkan’ı. Aramızdaki fark bu. Biz, sadece halktan, 84 milyondan talimat alırız, hesabımız da onlaradır. Ama görüyorum ki sen, hesabını Birleşik Arap Emirlikleri’ne veriyorsun. Grubunun başkanını, BAE’yi üzmemek için azlediyorsun, yazıklar olsun sana!

"Kimse bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın"

Biz güçlüyüz, kimse bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. Bu bayrağı, bu toprağı, Misak-ı Milli sınırlarını biz koruruz ve bu ülkeyi bugün yönettiklerini sananlara da tarih dersi veririz. Biz, genç kardeşlerimizle onur ve gurur duyuyoruz. Onlarla biz, bu ülkede iktidar olacağız. İlk kez buradan söylüyorum. Seçimi kazandıktan sonra 81 ildeki gençlik kolları başkanlarımızla Samsun’a gideceğiz. Samsun’da bir uçağa bineceğiz, Atatürk Havaalanı’na ineceğiz; Recep Tayyip Erdoğan’a, Süleyman Soylu’ya, milli değerlerimizi yıkmaya çalışanlara inat. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.”