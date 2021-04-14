CHP'li Başarır ÇAYKUR'un işe alım kurasını paylaştı: "AKP listesinde ismi olanlar kabul, yoksa olmadı bir daha!"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ÇAYKUR'un işe alım için gerçekleştirilen kurayı paylaştı ve "AKP listesinde ismi olanlar kabul, yoksa olmadı bir daha! Rezillik!" diye yazdı.

"Sadakatin, liyakata nasıl tercih edildiğinin 'noter huzurundaki' en net görüntüsü!"

Başarır paylaşımına "Bu görüntüler, Varlık Fonu’na aktarıldığı günden beri zarar eden ÇAYKUR’un işe alım kura çekiminden. Sadakatin, liyakata nasıl tercih edildiğinin 'noter huzurundaki' en net görüntüsü! AKP listesinde ismi olanlar kabul, yoksa olmadı bir daha! Rezillik!" notunu düştü.

ÇAYKUR bünyesindeki fabrikalarda mevsimlik olarak çalışacak 300 işçi arasında girmek için 35 bin 412 başvuru yapmıştı.

TIKLAYIN - ÇAYKUR'un 300 kişilik mevsimlik işçi ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Çaykur 500 geçici beden işçisi alımı için sözde noter kurası! yapıyor. Görüntüler kura çekimden. Kurayı çeken kişi göz ucuyla yandaki listeye bakıyor. Listede isim varsa ilan edip, yoksa kutuya geri atıyor. AKP Türkiye'sinde Noter kurasında bile hile"