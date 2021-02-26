CHP’li Başarır: Bozyazı’daki çiftçilerin yıllardır ekip biçtikleri hazineye ait tarım arazileri ellerinden alındı

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi olan Mersin’in Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde çalışmalarına devem ederken, Bozyazı’daki çiftçilerin yıllardır ekip biçtikleri hazineye ait tarım arazileri ellerinden alındı" dedi.

CHP’li Başarır, Bozyazı’da yıllardır ecrimisil ödeyerek hazineye ait tarım alanlarını ekip biçen ve tek geçim kaynakları olan çiftçilerin ellerinden bu tarım arazilerinin alındığını belirterek, eylem yapmak isteyen köylülerle bir araya geldi.

Hak arayan çiftçimize pandemi engeli, AKP’ye kongre şöleni

Ellerinden alınan tarım arazilerini protesto etmek için bir araya gelen Bozyazılı çiftçileri emniyet güçlerinin dağıtmak istemesi üzerine, olay yerinde bulunan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Haklarını aramak isteyen çiftçilerimize yapılan bu muamele kabul edilemez. Pandemi gerekçesiyle haklarını aramak isteyen köylümüzü dağıtmak isteyenler dönüp AKP kongrelerine baksınlar. Yaptıkları lebalep kongrelerde pandemi tehlikesi yok mu? Binlerce insanı sıkış tepiş kongre salonlarına toplarken virüsün yayılma tehlikesi yok mu? Bu virüs AKP’lilere bulaşmıyor mu? Hak arayanlara pandemi engelini, AKP kongrelerine şöleni uygun görenler utanmıyorlar mı?” dedi.

"Çiftçilerimiz sefalete terk edilmiştir"

Bozyazı’da köylülerimize, çiftçilerimize yapılanların ülkemizdeki tarımının neden bitme noktasına geldiğinin bir örneği olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Bozyazı’daki yapılan adaletsizlik köylülerimizi açlığa terk etmekten başka bir şey değildir. 2018 yılı Kasım ayına kadar, ‘Bozyazı Milli Emlak Şefliği ’ne müracaat edin, kullanmış olduğunuz arazileri sizlere kiralayalım’ diyerek her yerde reklam, duyuru yapan İktidar, çiftçilerimizin müracaatlarını ya dikkate almamış ya da bu bölgedeki tarım alanlarını millet bahçesi yapacağız gerekçesiyle ve türlü bahanelerle oyalamışlardır. Söz konusu başvuru süresi tamamlandıktan sonra dahi dışarıdan gelen, bölgeyle ilgisi olmayan kişilere köylümüzün kullandığı tarım arazileri kiraya verilmiştir. Sonuç olarak Bozyazılı çiftçilerimizin yıllardır ekip biçtikleri ve geçim kaynakları olan tarım arazileri ellerinden alınarak çiftçilerimiz sefalete terk edilmiştir. Dünyada az gelişmiş ülkelerde uygulanan bu sisteme karşı çıkan köylülerimizin yanındayız.” sözlerini dile getirdi.

"Kirli ellerinizi Bozyazılı çiftçilerimizin üzerinden çekin"

Bozyazı’da yaşanan skandalların bununla da bitmediğini belirten CHP’li Başarır, “16 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de,400 sıra no’lu Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmasından sonra geriye kalan tarım arazilerini kiralamak isteyen bölgedeki çiftçilerimizin yapmış oldukları başvuruların hiçbiri yine dikkate alınmamıştır. Geçimlerini sağlamak için çırpınan çiftçilerimiz, Bozyazı Emlak Şefliği ‘ne giderek, ‘400 Sıra No’lu tebliğden neden yararlanamıyoruz?’ dediklerinde, kendilerine ‘yukarıdan talimat var işlem yapamıyoruz’ yanıtını aldıklarını ifade ediyorlar. Yukarıdan bu talimatı kim veriyor? Yukarıdan talimat verenler, kirli ellerini Bozyazılı çiftçilerimizin üzerinden çeksinler. Buradan iktidara sesleniyorum: Köylümüzün, çiftçimizin ekmeği ile oynamayın!” sözlerini ifade etti.