CHP'li Başarır bir kez daha Osmangazi Köprüsü'ne gitti: 1 saatte en fazla 15 araç geçti; vatandaşlara bugünkü maliyeti 12 milyon lira

Daha önce Osmangazi Köprüsü üzerinden çektiği videoyu gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Mahir Başarır, bir kez daha köprüye giderek “Yazık, köprünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bugünkü maliyeti 12 milyon TL. Köprü boş, sokağa çıkma yasağı var. 1 saatte en fazla 15 araç geçti. Ama biz ödemeye devam ediyoruz.” dedi. Başarır “Her sokağa çıkma yasağında, araç geçiş garantili otoyollardan, köprülerden halkın soyulduğu gerçeğini iktidarın yüzüne vurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Sorsanız 'devletin kasasından 1 kuruş çıkmıyor' derler"

Bu köprünün üzerinden her geçtiğinde bu videoyu çekeceğini ve vatandaşlarla paylaşacağını ifade eden CHP’li Başarır, “Ne üzücüdür ki 83 milyon çalışıyor, 5 kişi kazanıyor. 2020 yılında, Osmangazi Köprüsü için geçiş garantiler sağlanamadığı için hazinenin kasasından 3.3 milyar TL gibi devasa bir para çıktı. Mevcut iktidara sorsanız ‘devletin kasasından 1 kuruş çıkmıyor’ diyor. Bu düpedüz halkı kandırmadır, aldatmadır, aymazlıktır” sözlerini dile getirdi.