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CHP’li Başarır: Geçen sene bilim Kurulu tam kapanma önerdi, Erdoğan "İnsanlara nasıl bakacağız" dedi

"Kararları tek adam alıyor, fakat 84 milyon sorumluyuz"

14 Nisan 2021 08:17

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2020 yılında Bilim Kurulu’nun tam kapanma önerdiğini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz bu insanlara nasıl bakarız?” dediğini söyledi. “128 milyar dolar nerede?” sorusuna ilişkin de açıklama yapan Başarır, “Dolar 4-5 lirayken bu parayı kim aldı? Dolar 9 lirayken kim sattı? Çık bunları açıkla, ben bunu istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tele1 TV'ye konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 2020 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında Bilim Kurulu’nun tam kapanma önerdiğini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu kadar insana nasıl bakarız?” diyerek reddettiğini belirten Başarır, “Ülkenin en önemli kararlarını tek adam alıyor. Fakat pandemiden 84 milyon sorumluyuz” dedi.

Başarır şunları söyledi:

“Bilim Kurulu 2020’nin nisan, mayıs ve haziran aylarında tam kapanmayı önerdi. Bakan Koca bunu, Cumhurbaşkanı’na iletti. Cumhurbaşkanı’nın söylediği şey, “Biz bu insanlara nasıl bakarız?” oldu. 83 milyon insanı evinde tutuyorsan en azından karnını doyurmak zorundasın”

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