CHP'li Başarır, Bahçeli'nin Erdoğan hakkındaki eski söylemlerini paylaştı: Bu da birbirine yakışan ikilinin videosu

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki eski söylemlerinin videosunu paylaştı. Videoda Bahçeli'nin MHP ve AKP Cumhur İttifakı'nda buluşmadan önce sarf ettiği "Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz" sözleri yer aldı.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir video paylaştı. Videoda, Bahçeli'nin Erdoğan hakkındaki eski muhalif söylemleri yer aldı.

Başarır'ın "Bu da birbirine yakışan ikilinin videosu. Film şeridi gibi" notuyla paylaştığı videoda Bahçeli'nin Erdoğan hakkında "Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz" sözleri yer alırken, videonun ilerleyen kısımlarında ise yine Bahçeli'nin "Tekraren ifade ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır" ifadelerine yer verildi.