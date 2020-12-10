CHP'li Başarır AKP sıralarına bakarak konuştu: Orduya hakaret eden şerefsizdir ama şehide 'kelle' diyen daha büyük şerefsizdir, alçaktır!

TBMM'de Enerji Bakanlığı'nın bütçesi hakkında söz alan Başarır konuşması sürerken ses yükselten AKP sıralarına bakarak "Benim askerlik terhis belgemde postal kokusu var; senin arkadaşlarında dolar var beyefendi" dedi. Başarır konuşmasının sonunda "Orduya hakaret eden şerefsizdir, alçaktır ama şehide 'kelle' diyen daha büyük şerefsizdir, alçaktır!" ifadelerini kullandı.

Başarır, “Milli bir enerji politikası bu olamaz. İnsanlar evine ekmek götüremiyor” sözünden sonra AKP sıralarından sesler yükselince şöyle konuştu;

“Ben her şeyin cevabını veririm. Hiç merak etmeyin. Benim alnım açık beyefendi. Siz çok rahat olun. Bana laf atmayın. Ben senin söylediğin lafa da cevabımı veririm. Ben bu ülkede onurumla şerefimle askerlik yapmış, terhis almış bir insanım. Sen arkadaşlarına bak beyefendi. Hem bedelli askerlik yapıp hem de devletten maaş almış beyefendi. Benim askerlik terhis belgemde postal kokusu var, senin arkadaşlarında dolar kokusu var, beyefendi. Eğer ki bu ülkede, Allah göstermesin bir savaş çıkarsa, ben milletvekili rozetimi çıkarırım, o üniformayı onurla giyerim beyefendi. Benim lafımın başını sonunu keserek, bir cümleyle beni linç edemezsiniz beyefendi. Ben o konuşmamda, Mehmetçiğin postalını Katara vermem dedim beyefendi. Mehmetçik, asker, ordu benim başımın tacıdır. Orduya hakaret eden şerefsizdir, alçaktır. Ama şehide kelle diyen daha büyük şerefsiz ve alçaktır.”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yaratmıştı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yaratmıştı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki göstermişti. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt vermişti.

Millî Savunma Bakanlığı, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine ilişkin, "Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Başarır da "Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir" demişti.

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