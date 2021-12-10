CHP'li Başarır: Soylu, AKP grubuna 'Yazıklar olsun bana sahip çıkmıyorsunuz, şuna tepki vermiyorsunuz' dedi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mecliste ve komisyonda yaşanan gerginlikleri Halk TV'de İpek Özbey'in sunumuyla ekrana gelen Kadraj programında anlattı. Başarır, Soylu'nun komisyonda yaşanan kavga sonrası AKP grubuna dönüp 'Yazıklar olsun bana sahip çıkmıyorsunuz şuna tepki vermiyorsunuz' dediğini belirtti. Başarır "Hayatımda gördüğüm en sorunlu vakalardan bir tanesi Süleyman Soylu" dedi.

Başarır sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkenin asayişini sağlamakla sorumlu adam bir sefer Meclis'te huzuru kaçırıyor, bir sefer komisyonda huzuru kaçırıyor. Ben bir ceza avukatıyım, birçok sorunlu vakayla karşılaştım, hayatımda gördüğüm en sorunlu vakalardan bir tanesi hem kriminal açıdan hem akli denge açısından Süleyman Soylu. İki kez inceleme fırsatı buldum, olamaz böyle bir şey. Tehlikeli bir kere. Ben sahibini uyardım zaten... Sahibi kim? Cumhurbaşkanı. Medyadan televizyonlardan 'Bu adama dikkat edin, bu adam her an birine zarar verebilir' dedim, nitekim de veriyor."