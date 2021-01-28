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CHP'li Başarır: AKP 5 şirket için Kamu İhale Kanunu maddelerinde 198 kez değişiklik yaptı

CHP mersin Milletvekili Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu

28 Ocak 2021 18:35

CHP mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "AKP 5 şirket için Kamu İhale Kanunu maddelerinde 198 kez değişiklik yaptı" dedi. 

Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerde usulsüzlük olup olmadığının araştırılması amacıyla verilen araştırma önergesi üzerine konuşan Başarır, AKP’nin Kamu İhale Kanunu’nda 60 kez kanun değişikliği teklifi ve 8 Kanun Hükmünde Kararname ile toplam 198 maddesinde değişiklik yaptığını belirterek, “Bir kanunda bu kadar değişiklik olur mu? Bunun sebebi 5 şirket" dedi. 

Başarır konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu 5 şirket ne zaman büyük bir ihaleye girecek olsa ihale kanunu değişiyor"

"Bu 5 şirket ne zaman büyük bir ihaleye girecek olsa ihale kanunu değişiyor. Birçok usulsüzlük var. Bunların bazısı Sayıştay Raporları, bazısı arkadaşlarımız, bazısı da gazeteciler tarafından çıkartılıyor. Mesela Ovit Tüneli, Rize-Erzurum arasındaki tünel. Bu tünelin yapımındaki bir iş, hakkediş 19 bin lira. Bunu Sayıştay raporlarından öğreniyoruz. Peki, ne kadar ödeniyor Cengiz İnşaat’a 19 milyon lira. Bunun hesabını sorabiliyor muyuz? Soramıyoruz. Bakana sorduğumuz zaman cevap alabiliyor muyuz? Alamıyoruz."

"Bu 5 şirket kamu ihale kapsamında Dünyada ilk sıralarda yer alıyor"

"Vergi indirimi bu beylere, istisnalar bu beylere, sipariş ihaleler bu beylere
CHP’li Başarır konuşmasına şöyle devam etti: “Açık ihalelere bakıyoruz, öyle bir tarif yapıyorlar ki diyelim bir canlı alacak bu ihaleyi. Şöyle tarif ediyorlar; çok büyük bir hortumu olacak, 2 tane yanında bir metrelik dişi olacak, bu canlı 5 ton olacak. E zaten 5 tane fil alıyor bu ihaleleri.
Bu 5 şirket kamu ihale kapsamında Dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Vergi rekortmenleri açıklandı. Bakıyorum, bu 5 şirket ilk 5’te yok, ilk 10’da yok, ilk 50’de yok, ilk 80’de yok.
Vergi indirimi bu beylere, istisnalar bu beylere, sipariş ihaleler bu beylere. Sonra Genel Başkanımız bu 5 şirkete el koyacağız derken ne hakla deniliyor. Herkes şunu konuşuyor; arkalarında bir patron var diyorlar. Çok güçlü tek başına karar veren diyorlar. Biz bunu da bir sorgulayalım, bakalım gerçekten bu 5 şirketle ilgisi var mı bu beyefendinin? İnsanlar bunu soruyor."

"Trabzon Şehir Hastanesi'ni Meclis’in sorgulaması lazım"

Konuşmasına Kalyon İnşaat’ın ihalesini aldığı Trabzon Şehir Hastanesi hakkında devam eden CHP’li Başarır, “Daha yeni bir olay, 2020 yatırım programında Trabzon Şehir Hastanesi için belirlenen bedel 882 milyon lira. Yaklaşık 10 ay sonra ihale 1 milyar 100 milyona Kalyon’a veriliyor. Aradaki fark 218 milyon lira. Bu parayla biz Trabzon’a 200 yataklı hastane yapabiliriz. Bunu sorgulayan yargı ya da bir bakan var mı? Yok. Ama bunu Meclisin sorgulaması lazım. Bu şirketler ilgisi olmadığı halde pazarlık usulü olan 21/b kapsamında ihale alıyor. Malatya’da, Elazığ’da, Giresun’da deprem ve sel felaketlerinden ötürü ihale alsalar anlayacağım.” İfadelerine yer verdi.

"Katar’ı bu halktan fazla mı seviyorsunuz?"

"Osmangazi Köprüsü’ne saat 09.00’dan sonra bir çıkalım. 2 gün sokağa çıkma yasağı var. Şirketlere 40 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Pandemi sürecinde geçen yok. Neden indirim istemiyoruz? Ama Katar yayın ihalesi için sabit kur yapalım, indirim yapın diyor. Hemen indiriyorsunuz. Siz Katar’ı bu halktan fazla mı seviyorsunuz? Yazık değil mi vatandaşlara? Meclisin aydınlatmasını Cengiz İnşaat aldı. Ama unutmayın burayı aydınlatırken bu ülkenin geleceğini karartıyor bu şirketler.”

ETİKETLER

ali mahir başarırbaşarırchpmersinvekilKamu İhale Kanunu

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