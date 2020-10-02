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CHP'li Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çekilmiş görüntüleri paylaştı: Enerji Bakanını derhal göreve davet ediyorum

"Önlem yok, sosyal mesafe yok, hijyen yok"

02 Ekim 2020 09:48

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı yemekhanesinin görüntülerini paylaştı.  Görüntülerde, inşaatı yeni tip Koronavirüs salgınında da devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde virüse karşı hijyen önlemlerinin alınmadığı, yemekhanede masaların temizlenmediği dikkat çekiyor. 

Başarır, görüntüleri,"Burası Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı. Pandemi sürecinde inşaatı devam ettirilen santraldeAkkuyu Nükleer Santralıyemekhanenin durumu içler acısı. İşçiler bu kötü şartları hak etmiyor!" ifadeleriyle paylaşıp "Enerji Bakanı Fatih Dönmez'’i derhal göreve davet ediyorum" dedi. 

 

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