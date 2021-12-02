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CHP'li Başarır: Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AKP’li bir grubu çağırarak Meclis'i bastırmaya kalkıştı

Olay anı kamerada

02 Aralık 2021 13:29

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz salı günü Mersin Belediye Meclis’inin bir grup tarafından basılmak istendiğine ilişkin anları paylaşarak "Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AKP’li bir grubu çağırarak meclisi bastırmaya kalkıştı" dedi. 

OdaTV'de yer alan habere göre, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında tartışma çıktı.

Gerilimli geçen kasım ayı ikinci oturumundaki tartışmanın ardından AKP Gençlik Kolları Meclisi bastı. İddialara göre Emniyet Müdür Yardımcısı da saldırgan gruba müdahale etmezken; polis ekiplerine talimat vermedi ve olaylara seyirci kaldı.

Olay anını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da şunları yazdı; 

"MBB Meclis’inde AKP Akdeniz Bld. Bşk. Mustafa Gültak meclis adabına uymayan tavırlar sergiledi ve AKP’li bir grubu çağırarak meclisi bastırmaya kalkıştı. Daha vahimi emniyet olaylara seyirci kaldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su! Siz AKP’nin valisi değilsiniz! Kendinize gelin!"

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