CHP'li Barut: Adana, Avrupa ülkelerinin çöplüğü haline geldi; halk sağlığı için tehdit oluşturuyor

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 'geri dönüşüm' gerekçesiyle Avrupa'dan Türkiye'ye ithal edilen ağırlıklı plastik atıklardan oluşan çöplerin Adana'da doğaya, tarım alanlarına, su kaynaklarına ve insan sağlığına büyük zarar verdiğini söyledi. Barut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve çağırarak, “Adana, Avrupa ülkelerinin çöplüğü haline geldi; halk sağlığı için tehdit oluşturuyor. Gelin bu işin denetimin yapın kontrol altına alın. Bu işe çare bulun” dedi.

Adana'nın Seyhan İlçesi'ndeki tarım arazileri, dere ve sulama kanalları ile yerleşim alanlarına dökülen, atılan ve buralarda kontrolsüzce yakılan ithal atıkları yerinde görüp incelemelerde bulunan Barut, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Adana, Avrupa ülkelerinin çöplüğü haline geldi. Daha önce Çin Avrupa ülkelerinin çöplüğünü ithal ediyordu. Çin 2018 de Çin ithalatını yasakladı. Bunu yerine Türkiye’de dönüşüm yapan firmalar özellikle İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden dönüşüm amaçlı Türkiye’ye çöp ithalatı yoluna giriştiler. Türkiye’ye getirilen devasa çöp yığınları özellikle Adana’ya çok daha fazla gönderildi. Amaç, dönüşümdü. Ancak uzmanların da söylediğine göre bu gelen plastik çöp yığınlarının ancak yüzde 10’u dönüşebiliyor. Kalan çöp yığınları su kenarlarına, tarım alanlarına, yerleşim yerlerine dökülüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı göreve çağırıyorum, gelin bu işin denetimin yapın kontrol altına alın. Bu işe çare bulun.”

Kaynak: ANKA