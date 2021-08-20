CHP'li Barut: 2020'de pamuk ithalatına 2 milyar dolar ödendi

Adana'da “Beyaz altın” olarak bilinen ve hasadına sayılı günler kalan pamuk tarlasına giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “1998-1999 yıllarında, 757 bin hektar alana pamuk ekimi gerçekleştirilirken; 2019-2020 yılına gelindiğinde, bu rakam 477 bin hektara kadar geriledi. 2020 yılına geldiğinde bu iktidar, 1 milyon 100 bin ton pamuk ithalatı gerçekleştirdi. Karşılığında ise 2 milyar dolar para ödedi” dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Adana’da hasat bekleyen pamuk tarlasından açıklama yaptı. Pamuk ekimi ve ithalat rakamlarına ilişkin bilgiler veren Barut, şunları söyledi:

“Ülkemizde 1998-1999 yıllarında, 757 bin hektar alana pamuk ekimi gerçekleştirilirken; 2019-2020 yılına gelindiğinde, bu rakam 477 bin hektara kadar geriledi. 2021 yılında da aşağı yukarı benzer tablo. Geçtiğimiz yıldan daha da az alana ekim gerçekleştirildi.

Neden? Çünkü pamukta üretim maliyetleri çok yüksek. Girdiler, neredeyse iki kat üç kat arttı. Destekleme politikaları çok yetersiz. Bu nedenle üretici pamuktan hızla kaçıyor. Ancak üreticinin, hızla kaçmaması için ihtiyacımız olan tekstil konfeksiyon sanayisinin ham maddesi olan pamuğun, üreticilerimizin bu yıl beklentilerini karşılamak gerekiyor.”

"İthalata 2 milyar dolar gidiyor"

Türkiye'de pamukta üretimden çok fazla ithalat yapıldığına işaret eden Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde pamuk üretimi 800-900 bin ton. Tüketimimiz ise 1 milyon 800 bin ton ile 2 milyon ton arası. Neredeyse ürettiğimizden fazlasını ithalat yapıyoruz. Yani 2019 yılında 950 bin ton pamuk ithalatı gerçekleştirdik.

2020 yılına geldiğinde bu iktidar 1 milyon 100 bin ton pamuk ithalatı gerçekleştirdi. Karşılığında ise 2 milyar dolar para ödedi. Bu yıl ise bu ithalat rakamlarının ödenecek paranın ve tonajın çok daha üzerinde olacağını görmekteyiz.

Yerliyiz milliyiz diye nutuk atanlar, afra tafra satanlar, çiftçiyi kandıranla; 2 milyar dolar parayı yurtdışındaki pamuk üreticilerine değil, gelip Türkiye’deki yerli üreticilerimize pamuk üreticilerimize verelim. Pamuk üreticisini destekleyelim.

Pamuk üreticisi 30’dan fazla iş kolunun anasıdır. Pamuğu desteklerseniz, ülkedeki pamuk ithalatından kurtulmuş olursunuz. Üretimi arttırmış oluruz."