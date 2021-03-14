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CHP'li Balyalı'dan İBB'nin süt dağıtımını eleştiren AKP'li Yazıcı'ya: Cumhurbaşkanı gibi otobüse çıkıp oradan mı atsaydık?

İBB Meclisi'nde CHP ile AKP arasında 'Halk Süt' üzerinden tartışma yaşandı

14 Mart 2021 14:41

CHP'nin İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Sütü dağıtımı konusunda eleştiren AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya, “Ne yapsaydık, Sayın Cumhurbaşkanı gibi otobüsün üstüne çıkıp sütleri aşağı mı atsaydık” ifadeleriyle yanıt verdi.

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