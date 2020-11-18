CHP’li Aydoğan: Kanal İstanbul’u yapmak Katar Emiri’nin annesinin çıkarlarını korumak olur

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ‘’Ya Kanal, Ya İstanbul’’ afişleri hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili "Kanal İstanbul'u yapmak Katar Emiri'nin annesinin çıkarlarını korumak olur" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Aydoğan, İBB'nin Kanal İstanbul hakkında afişler nedeniyle inceleme başlatılması için talimat verdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘’ Biz uluslararası sözleşmelere bağlı hukuka bağlı bir devlet olacak mıyız? Olacaksak hakkını aramayı engelleyenleri bu soruşturmayı başlatan İçişleri Bakanı daha ne kadar görmezden gelecek?” diye konuştu.

Turan Aydoğan, yetkililerin Kanal İstanbul’la ilgili konuşurken ‘’Bu bir devlet projesidir’’ ifadesini özellikle kullandıklarının altını çizerek ‘’Devlet vatandaşına, kentine, ülkesine zarar verecek bir proje yapmaz! Bu olsa olsa Saray projesi olur, Şahsım iktidarı projesi olur, Türkiye devletinin topraklarını yandaşa peşkeş projesi olur! Katar Emiri'nin annesinin ticari çıkarlarını korumak olur!” ifadesini kullandı.

‘’Yerel yönetimler merkezi idarenin sopayla ehlileştireceği yer değil!’’

Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemenin ilk olmadığını, en son yapılan yerel seçimlerde de İmamoğlu’na karşı aynı hukuksuz tavrın alındığını ifade etti. Turan Aydoğan ‘’Anayasa’da ilgili maddelerde der ki “il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileridir” yani kimdir kaynak? Seçmen! Nedir kamu tüzel kişiliği burada, yerel yönetimde? Seçmenin oluşturduğu özgün yapıdır. Yani Saray’ın arka bahçesi değil. Merkezi idarenin sopayla ehlileştireceği yer değil’’ dedi.