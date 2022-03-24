CHP'li Aydoğan'dan AKP ve MHP'ye seçim yasası teklifi tepkisi: Ya, ne olursunuz hukukçu aklımıza biraz hürmet edin ya

CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan Anayasa Komisyonu’nda seçim yasası değişikliği görüşmelerinde, AKP ve MHP'nin getirdiği seçim kanunu değişikliği önerisine tepki göstererek "“Bütün kanunların önce iyi niyetle yapılması gerekir, sonra kamu yararına uygun olarak yapılması gerekir, sonra da katılımcılık ilkesine uygun olarak yapılması gerekir. Bu getirdiğiniz kanunda bu saydığım 3 başlıktan hangisi var? Göğsünüzü gere gere "Şu var." diyebileceğiniz bir şey var mı?" diye sordu.

"Ya, ne olursunuz hukukçu aklımıza biraz hürmet edin ya!"

Seçim barajı üzerinde de konuşan Aydoğan, “D'Hondt sistemi doğru bir sistemdir ama üzerine yüzde 7 barajı koyarsanız, attığınız adımın demokratikleşmeyle bir alakası yoktur” vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Şimdi, yüzde 7... Nereden çıkardınız bilmiyorum. "Barajı indirdik." diyorsunuz. Burada ısrarla gerekçenizde göstermeye çalıştığınız "Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir." hükmü bu Anayasa'ya ne zaman girdiğine hiç baktınız mı? Ben size söyleyeyim: 23/7/1995 tarihinde girdi yani parlamenter rejimin olduğu, hükûmetin Meclisten çıktığı, güvenoyuyla sorgulandığı, bakanların Meclisten çıktığı dönemde çıktı. Sürekli kendinizi tekzip ediyorsunuz. Bu Anayasa'yı getirdiğinizde, 2017 yılında dediniz ki: "Erkler ayrılığını dört dörtlük yaptık, istikrar gelecek, koalisyonlar dönemi bitti, Parlamento ayrı bir iş, yönetim ayrı bir iş." Ya, ne olursunuz hukukçu aklımıza biraz hürmet edin ya! Ne olursunuz ya! Açıklayamazsınız bunları. Buralardan dolanarak açıklayamazsınız. Parlamenter sistemde bile oldukça yüksek olan bir oranı, 12 Eylül dayatmasının olduğu dönemdeki yüzde 10'dan bile bu sistemde tehlikeli olan bir rakamı buraya koyuyorsunuz. Yani diğer taraftan da "Siyasi partilerin temsil hakkını verdik." diye "indirdik" dediğiniz rakam, parlamenter sistemin yüzde 10'undan daha yüksek bir rakamdır aslında. Hiç kimseyi burada uyutmaya kalkmayın, hepimizin bir siyasi aklı var, hukukçu aklı var."

"Bunun da hackerları olacağız, merak etmeyin"

Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak 'grup kurma' değişikliğiyle toplu milletvekili transferlerinin önüne geçilmesi üzerine de konuşan Aydoğan: “Şimdi, arkadaşlarımız ağırlıklı olarak "grup kurma"ya değindiler. Seçilmişlere saygı ya! Ben bu grup kurma meselesini bu salondakiler gibi okumuyorum "HDP'ye tezgâh, öbür tarafa bilmem ne, falan..." Hayır, değil. Bu Adalet ve Kalkınma Partisinin sıkışmışlığıdır, korkusudur, kaygısıdır, yarın birtakım milletvekillerinin onlardan ayrılarak bir başka partiyle grup kurup seçimlere girme ihtimalidir. Bizim siyasi hayatımızın en şerefli işi de İYİ Parti'ye 20 milletvekili vererek bu ülkenin demokrasinin önünü açmaktır. "Kiralık" dediniz tahkir ettiniz; siz demokrasiden nasıl bahsediyorsunuz bizim karşımızda ya? Bir partiye tuzak kurmaya kalktınız, kongre yapacak olduğu yerin elektriğini kestiniz, salon vermediniz, suyunu kestiniz, Gemerek Hâkimini ürettiğiniz hayatımızın içerisinde. Biz onlara demokratik hayatın temsil yeteneğini kazandıracak şekilde 20 milletvekili verdik ve bize diyeceksiniz ki "Kiralıktılar." Ve bu yasayı ona tepki olarak getirip burada savunacaksınız, öyle mi? Kendinize de "demokrat" diyeceksiniz, öyle mi? Korkuyorsunuz ama ben size söyleyeyim korkunun ecele faydası yok. Daha önceki yasayı da siz yaptınız, gördünüz sizden daha zeki birileri çıktı, o yasanın üstünden atladı, geçti. Şimdi, bunu da yapacaksınız, bunun da hackerları olacağız, merak etmeyin. Bu toplumda bir tek oyun bile Parlamentoya girmesini engellemek isteyenleri önce teşhir edeceğiz, sonra o oyu kendi ellerimizle, dostlarımızla beraber Parlamentoya biz sokacağız. Biz demokrasi aşığı olacağız, siz otoriter rejimin sevdalısı olarak bu kanun tekliflerini getirmeye devam edeceksiniz.” ifadelerini kullandı.