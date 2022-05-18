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CHP'li Altay: Susan namerttir ve haindir, bunları devirene kadar konuşmaya devam edeceğiz

"Mahkemeler Erdoğan'ın emir ve talimatı ile hareket ediyor"

18 Mayıs 2022 17:45

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay sosyal medya hesabından "Korkmuyoruz. Susmayacağız." notuyla bir video paylaştı. Altay video da, "Mahkemeler Erdoğan'ın emir ve talimatı ile hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partisidir. İktidara kambur da der, dumur da der ve demeye de devam edeceğiz" dedi.
 
Meclis sırasında söz alarak konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Altay hakkında gönderilen fezlekeleri ve mahkeme kararlarını eleştirdi.
 
Altay, "Bir sene önce Erdoğan'a milletin sırtında kambur demiştim, şimdi kamburun kamburu olmuştur. Bunu söylediğim için bana fezleke göndermek muhalefete ayar vermek, muhalefeti susturmaktır. Susan namerttir, susan haindir, bunları devirene kadar konuşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
CHPİstanbulMilletvekiliEngin AltayMahkemelerErdoğanCumhuriyet Halk Partisi

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