CHP'li Altay: Susan namerttir ve haindir, bunları devirene kadar konuşmaya devam edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay sosyal medya hesabından "Korkmuyoruz. Susmayacağız." notuyla bir video paylaştı. Altay video da, " Mahkemeler Erdoğan'ın emir ve talimatı ile hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partisidir. İktidara kambur da der, dumur da der ve demeye de devam edeceğiz" dedi.

Meclis sırasında söz alarak konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Altay hakkında gönderilen fezlekeleri ve mahkeme kararlarını eleştirdi.