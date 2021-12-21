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CHP'li Altay'dan iktidara: Artışına üzülmediğiniz doların, inişine niye seviniyorsunuz?

"Milletin aklıyla alay etmeyin artık"

21 Aralık 2021 17:15

CHP milletvekili Engin Altay, iktidara, "Dolar çıkınca ‘Ne var diyordunuz?’ Artışına üzülmediğiniz doların, inişine niye seviniyorsunuz? Milletin aklıyla alay etmeyin artık. Milletin canı burnunda. Dün gece 1 milyon doları olan bir kişi 385 bin dolar kazandı, elini alnına götürmeden. Allah’tan korkmak, kuldan utanmak lazım" diye seslendi.

Erdoğan'ın dünkü TL mevduatları açıklamalarına değinen Altay, "Siz bu kararınızla şunu yapacaksınız; millet çalışacak, devlete ödeyecek, Hazine’ye dolduracak. Siz bankalarda yüksek dolar mevduatı olan 360 bin kişiye milletin Hazine’sinden aktaracaksınız. Buna hakkınız yok.  Siz şunu diyorsunuz ey 360 bin kişi bankadaki dolarını TL’ye çevir korkma, ben sana dolar neyse onu vereceğim.  Bülent Bey nereden vereceksin, cebinden verecek eyvallah. Hazine’den vereceksin. Bu Hazine nereden doluyor? Bebek bezi, yemek, deterjan, temel gıda alırken millet sana vergi veriyor. 84 milyonun doldurduğunu 360 bin kişiye ekliyorsun, yazıktır.  Dolar çıkınca ‘Ne var diyordunuz?’ Artışına üzülmediğiniz doların, inişine niye seviniyorsunuz? Milletin aklıyla alay etmeyin artık. Milletin canı burnunda. Dün gece 1 milyon doları olan bir kişi 385 bin dolar kazandı, elini alnına götürmeden. Allah’tan korkmak, kuldan utanmak lazım" ifadesini kullandı. 

CHPEngin AltaydolarmevduatHazine

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