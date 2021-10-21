CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı'nın maaşını eleştirdi: Milleti ezdirdiniz, Cumhurbaşkanı'nı enflasyona ezdirmeyin

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Enflasyon yüzde 19,5. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 14,4 zam öngörülüyor. Milleti, çiftçiyi, köylüyü, esnafı, işçiyi, işsizi, öğrenciyi, sağlık çalışanını, 3600 bekleyeni, EYT'liyi enflasyona ezdirdiniz. AK Parti grubuna sesleniyorum: Yani bari Cumhurbaşkanını koruyun. Cumhurbaşkanını enflasyona ezdirmeyin, çok ayıp, vallahi ayıp” dedi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Dalga geçmeyin. Konuşmanız ağır ironi içeriyor” karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda; 2022 Bütçe Teklifi’nde Cumhurbaşkanı için öngörülen ödeneği gündeme getirdi.

"Sayın Oktay özür dilemeliydi"

Engin Altay, “Bütçe maratonunda, bütçe sunulurken aslında Sayın Oktay'ın önce yapması gereken şey milletten özür dilemek olmalıydı; hiçbir hedefi tutturamadığı için. Hem 2021 için hem 2022 için milletimize, ‘sizi fakirleştirdik, sizi enflasyona ezdirdik, özür dilemeliyiz, diliyoruz’ denilmeliydi; bu özrün dinlenmediğini öğrendim” dedi.

"Milleti ezdirdiniz"

Engin Altay, şunları söyledi:

“Enflasyon yüzde 19,5. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 14,4 zam öngörülüyor. Bu doğru değil. Milleti, çiftçiyi, köylüyü, esnafı, işçiyi, işsizi, öğrenciyi, sağlık çalışanını, 3600 bekleyeni, EYT'liyi enflasyona ezdirdiniz. AK Parti grubuna sesleniyorum: Yani bari Cumhurbaşkanını koruyun. Cumhurbaşkanını enflasyona ezdirmeyin, çok ayıp, vallahi ayıp. Bizim millet eziliyor, alışmış ‘vatan sağ olsun’ diyor, devletimiz var olsun diye. Bir tane Cumhurbaşkanınız var ya, onu niye enflasyona ezdiriyorsunuz kardeşim.”

"Cumhurbaşkanı'na yüzde 19,5 yapın"

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Dalga geçmeyin” diye seslendi. Engin Altay “Niye dalga geçiyorum, enflasyon yüzde 19,5. Cumhurbaşkanının maaşındaki artış enflasyonun altında mı, üstünde mi” diye sordu.

Mahir Ünal, “Konuşmanız ağır ironi içeriyor” yanıtını verdi. Altay, “Enflasyonun altında mı, üstünde mi? Memura yüzde 5, Cumhurbaşkanına 14,5. Ben diyorum ki: Hayır, Cumhurbaşkanına 19,5 yapın. Bizim memurumuz çeker; sizin kahrınızı yirmi yıldır çekiyor, bunu da çeker. Bir Cumhurbaşkanınız var, yanlış mı söylüyorum” ifadelerini kullandı.

"Mahir Bey'i kızdırmasaydık"

Altay, “Bu ülkede keşke, Sayın Ünal kızıyor ama, gençlerin yüzde 70'i ‘Türkiye'de yaşamak istemiyoruz’ demeseydi de keşke devletin yaptığı iş ve işlemlerle hepimiz gurur duysaydık da ve keşke bu ülkede yetkililer etkisiz, yetkisizler etkili olmasaydı da biz de Mahir Bey'i kızdırmasaydık” dedi.