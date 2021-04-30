CHP’li Öztunç: Cengiz İnşaat nakliye kredisini dolduracak diye İkizdere’ye kıymayın efendiler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cengiz İnşaat'ın Rize İkizdere'de açmak istediği taş ocağını eleştirerek, "Cengiz İnşaat Japonya'dan kredi almış. Alınan kredi nakliye kredisi. Nakliye kredisi doldurmak için 35 kilometreden o ormanı, o doğal güzelliği bitirmek gerçekten büyük bir katliamdır" diye konuştu.

CHP'li Ali Öztunç, Rize İkizdere'deki İşkence Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylülere Meclis'ten destek verdi.

Öztunç şunları kaydetti:

"Cengiz İnşaat Japonya'dan kredi almış. Alınan kredi nakliye kredisi. Nakliye kredisi doldurmak için 35 kilometreden o ormanı, o doğal güzelliği bitirmek gerçekten büyük bir katliamdır. Rize Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketidir. Burada TBMM'de de söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum; burası baba ocağınız, müdahale edin buraya. Yazık günah. Kadınlar isyanda günlerdir. AK Parti'nin yüzde 99 oy aldığı yerler buralar. Koca bir Rize'nin gücü Mehmet Cengiz'e yetmiyor arkadaşlar? Alıyor, istediği her şey veriliyor. Sayın valiye sorun."