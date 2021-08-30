CHP'li Ali Öztunç: Erdoğan Bayraktar adeta bazı yolsuzlukları, durumları itiraf ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur" açıklamasının itiraf niteliği taşıdığını söyledi. Öztunç, "Erdoğan Bayraktar adeta bazı yolsuzlukları, durumları itiraf ediyor. Kendisiyle ilgili tapelerin doğru olduğunu söylüyor. Bu bir itiraftır. Bu, o dönem yapılan yolsuzlukların doğru olduğunun itirafıdır" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık Yolsuzluk soruşturması kapsamında çıkan ses kayıtlarının kendisine ait olduğunu kabul etmesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.,

Bayraktar'ın açıklamalarının itiraf niteliği taşıdığını söyleyen Öztunç, "Erdoğan Bayraktar adeta bazı yolsuzlukları, durumları itiraf ediyor. Kendisiyle ilgili tapelerin doğru olduğunu söylüyor. Bu bir itiraftır. Bu, o dönem yapılan yolsuzlukların doğru olduğunun itirafıdır. O dönemin bakanı, şimdi çıkıp itiraf etmiştir" dedi.

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