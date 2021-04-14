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CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Adalet Bakanı’na: “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir” neden diyemiyorsun?

"Ben bu ülkenin Adalet Bakanı olsam, bana gelen bu yazıyı yırtar atarım”

14 Nisan 2021 11:41

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ülkede yaşanan hukuksuzluğu ve adaletsizliği artık kanıksadığını savundu. Başarır, bir suçlunun iadesine ilişkin Almanya tarafından gönderilen yazıyı gündeme getirerek Bakan Gül’e, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir’ neden diyemiyorsun?” diye sordu.

Tele 1 TV’de katıldığı programda yanında getirdiği belgelerle son konusu iade yazısını gündeme getiren Başarır, “Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu ticareti ve uyarıcı madde imal etme suçundan yargılanan bir suçlunun Almanya- Berlin’den iadesi için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderiyor. Adalet Bakanlığı bu talebi Federal Hükümete bildiriyor. Federal Hükümet, Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin ‘Türkiye’de mevcut durum itibarıyla hukukun üstünlüğü ilkeleri açısından önemli ölçüde eksiklikler bulunması nedeniyle’ adı geçen suçlunun iadesini reddediyor ve mahkemenin kararını esas almaya mecbur olduğunu bildiriyor. Adalet Bakanı ne yapıyor? Yazıyı aynen Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına iletiyor. Bir anlamda ülkemizde hukuk yokmuş, yapılacak bir şey yok diyor" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir kınama da yapmadığını söyleyen Başarır, "Eğer bu ülkede hukuk, adalet, bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü ilkeleri sağlam ve yerinde olsaydı bu ülkenin Adalet Bakanlığı derhal Dışişleri Bakanlığı ile birlikte o mahkemeye bir yazı yazardı. Hadi oradan, derdi. Burası bir hukuk devleti, derdi. Ama Bakan ne yaptı? Gönderilen yazıyı, bir üst yazıyla, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yani kabul etti” dedi.

İktidarın, bu ülkedeki emekli amirallerden, silah bırakmış askerlerden, torun seven askerlerden bir örgüt çıkarmaya çalıştığını belirten Başarır, “İktidar olarak Berlin’deki Mahkemeye ‘Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir’ neden diyemiyorsun? İşte geldiğimiz nokta bu. Ben bu ülkenin Adalet Bakanı olsam, bana gelen bu yazıyı yırtar atarım” sözlerini dile getirdi.

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