CHP'li Ali Mahir Başarır: Cinsiyetçi ifadeler Soylu’ya yakışır ama bir bakana yakışmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker’e yönelik “Karısının iç çamaşırına sığınan acizler, edepsizler” sözlerini değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Devleti temsil eden birisi öyle konuşamaz. Bu ifadeler Süleyman Soylu’ya yakışır ama bir devlet bakanına yakışmaz” diye konuştu.

TELE1’e konuk olan CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Başarır şunları söyledi:

“Dün akşam Soylu’yu dinlerken yüzüm kızardı. Söylediği her cümle yalan. ‘Sedat Peker bir siyasetçiye 10 bin dolar maaş veriyor’ diyor. ‘Kim olduğuna dair belgeyi şimdi paylaşmayacağım’ diyor. Yüzlerce milletvekili var sen nasıl herkesi töhmet altında bırakırsın? Sen İçişleri Bakanısın neyin gizemini yaratıyorsun? AKP’nin eski milletvekili alıyor o maaşı. Öyle bir algı yaratıyor ki, sanki bu kişi herkes olabilirmiş gibi.”

"Soylu ona çakar verdi, koruma verdi"

Soylu’nun, Peker’e koruma tahsis ettiği iddialarını yalanlamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Başarır, “Soylu ona çakar verdi, koruma verdi. ’34 PKR 05′ gibi sekiz tane plakası var. Devletin polisi bu adamı koruyor, bu adam devletin aracında geziyor ve bir tane polis de ‘Bu adam bakan mı, kim? Neden hayalet plaka verilmiş?’ demiyor.” dedi. Ali Mahir Başarır Süleyman Soylu’nun Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında yaptığı yorumlar için de “Dalton kardeşler hakkında suç duyurusunda bulundum diyor, ona da koruma vermişsin. Benim polisimin görevi halkı korumak mı senin eş dostunu korumak mı? Bunların hiçbirisine cevap vermedi” ifadelerini kullandı.