CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP'li Özkan'ın 'cemaat' konuşmasını paylaştı: Kıblesi FETÖ olanın...

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında söylediği "Cemaat bir terör örgütü değildir" sözlerini paylaştı.

Başarır, AKP'li Özkan'ın "Bu anayasanın ismi 'Yeniden Kuruluş Anayasası' olacak" açıklamasının bulunduğu görselinde yer aldığı videoyu, "Bıyık da bıraksan sakal da bıraksan unutturamazsınız ettiğiniz sözleri, FETÖ’ ye güzellemelerinizi! Kıblesi FETÖ olanın, Anayasa yapma ehliyeti yoktur!" ifadeleriyle paylaştı.