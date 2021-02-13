T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP'li Özkan'ın 'cemaat' konuşmasını paylaştı: Kıblesi FETÖ olanın...

13 Şubat 2021 12:15

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında söylediği "Cemaat bir terör örgütü değildir" sözlerini paylaştı. 

Başarır, AKP'li Özkan'ın "Bu anayasanın ismi 'Yeniden Kuruluş Anayasası' olacak" açıklamasının bulunduğu görselinde yer aldığı videoyu, "Bıyık da bıraksan sakal da bıraksan unutturamazsınız ettiğiniz sözleri, FETÖ’ ye güzellemelerinizi! Kıblesi FETÖ olanın, Anayasa yapma ehliyeti yoktur!" ifadeleriyle paylaştı. 

CHP'li Ali Mahir BaşarırAKP Grup Başkanvekili Cahit ÖzkanCemaat bir terör örgütü değildir"yeni anayasa

Diğer Videolar

'1 Nisan şakası' polis müdahalesi ile son buldu

RTÜK Başkanı Şahin: 'Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık

CHP'li Özgür Özel: Zulmedin ki sonunuz gelsin; gidiyorsunuz

Turgay Yıldız'dan Merkez Bankası videosu; başkanlıktan çay ocağına

Baba Sahne'den 4. yıl videosu: "Bugün 384. gün; kapalıyız..."

İkizdere'de taş ocağına karşı protesto: "Kadınlar bölgeye sahip çıkarsa 10 tane Cengiz gelse fayda etmez"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bu rekorları kırdıran Tayyip Erdoğan, “Anamız...

Reuters'a konuşan kaynaklar: Ağbal'ın 130 milyar dolar kayba neden olan...

Gazeteci Nevşin Mengü: Bahçeli hariç her şey kapansın, kızıyor sonra...

AKP'den Devlet Bahçeli'nin AYM tepkisine yanıt ...

Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Adnan Oktar, Soylu’ya cezaevinden bir mektup yazmış...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24