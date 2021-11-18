CHP'li Ağbaba: Uyuşturucu haplar devletin kurumunda zulalanıyor; sevkiyat da devletin resmi plakalı aracıyla yapılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TBMM'de yaptığı konuşmada, Malatya’da Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü binasında yapılan uyuşturucu operasyonu hakkında konuşurken "Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü adeta uyuşturucunun lojistik merkezi olmuş durumda" dedi. Ağbaba, söz konusu uyuşturucu sevkiyatının da resmi plakalı araçlarla yapıldığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM Genel Kurulu’nda bu gece Malatya Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü binasında yaşanan uyuşturucu operasyonu hakkında konuştu

Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü binasında yapılan uyuşturucu operasyonu hakkında yaptığı konuşma sırasında AKP milletvekilinin laf atması üzerine sinirlenenen Ağbaba, "Allah teröristin de belasını versin teröristlikle suçlayanın da belasını versin utanmaz adam. Uyuşturucudan utanmıyorsun laf atıyorsun utanmadan, yüzün de kızarmıyor senin utanmaz adam. Aile Bakanlığı’nda çocukların bulunduğu yerde uyuşturucu satılıyor diyorum 'terörist' diyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Ağbaba, konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Sevkiyat da devletin resmi plakalı aracıyla yapılıyor"

“Bugün anlatacağım olay büyük bir skandal, büyük bir ayıp, büyük bir rezalettir. Olay; Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nde yaşanıyor. 31 Ekim’de Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü şoförü ile ilgili polis bir operasyon yapıyor. Evinde 4 bin 300 adet, Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nde 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Yanlış duymadınız Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nün binasında tam tamına 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Daha büyük bir skandalı söyleyeyim; devletin resmi plakalı aracıyla polis kontrolüne yakalanmasın diye sevkiyat da devletin resmi plakalı aracıyla yapılıyor. Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü adeta uyuşturucunun lojistik merkezi olmuş durumda. Uyuşturucu haplar devletin kurumunda saklanıyor ve sevk ediliyor. Başka iddialar da var, lütfen elinizi vicdanınıza koyarak bunları dinleyin."

"Uyuşturucu haplar devletin kurumunda zulalanıyor ve satılıyor"

"30 Ekim’de operasyon yapılıyor önceden bu işin yapıldığı iddiası var. 30 Ekim’de yakalanıyor ama bunun yıllara göre daha da yapıldığı söyleniyor. Tekrar söylüyorum uyuşturucu haplar devletin kurumunda zulalanıyor ve satılıyor. 30 Ekim tarihinden önce poşetler içerisinde devletin kurumundan mallar çıkarılıyor. Eylül ayında bu araç 1 hafta boyunca Malatya’da kayboluyor, Sağlık İl Müdürlüğü’nde görevlendirildiği söyleniyor bunun naylon olduğu Sağlık İl Müdürlüğü’nde gözükmediği gözüküyor. Burada sorulması gereken bazı sorular var; bu uyuşturucu işi ne zamandan beri devam ediyor, bu uyuşturucu kime satılıyor, kimler tarafından satılıyor ve bu işin içinde hangi bürokratlar var kimler var cevaplandırılması gerekiyor."

"Normal bir ülkede olsa yerin yerinden oynaması lazım.”

30 Ekim’de ortaya çıkıyor bu olay, ortaya çıktıktan sonra personel çalışmaya devam ediyor ve bir hafta sonra açığa alınıyor. Biz gündeme getirmesek kamuoyunun bilgisi olmayacak. Bu bakanlığın görevi ne, bakın kanundan okuyorum; ‘İldeki çocuk ve gençleri uçucu ve uyuşturucu madde gibi zararları alışkanlıklara maruz kalmasını önlemek’ yani burada tuz kokmuş tuz. Yavrularımızı korumakla, onlara sahip çıkmakla görevlendirilmiş il müdürlüğünde uyuşturucu ticareti yapılıyor. Normal bir ülkede olsa yerin yerinden oynaması lazım.”

Ağbaba konuşmasını şöyle tamamladı:

“Normal bir ülke olsa yer yerinden oynar bakanı istifa eder maalesef bırakın istifa etmeyi bu ülkede ar’ı ve utanma duygusunu yok ettiniz. Diyorum ki Aile Bakanlığında uyuşturucu satılıyor diyorum laf atıyorsun bana utanmadan. Ne oluyor suçüstü yapılıyor ‘tıs’ çıkmıyor. Ne yapılması lazım bakanın hesap vermesi lazım, kurumun hesap vermesi lazım. Ne zaman ortaya çıkıyor; Veli Ağbaba, CHP konuşunca ortaya çıkıyor. Bu olayın peşini bırakmayacağız değerli arkadaşlar. AKP'li milletvekillerine sesleniyorum: Vicdan varsa, birazcık çocuk sevgisi varsa bu olayı lütfen araştırın. Ayrıca, bu Malatya'daki olayın Kastamonu'yla da ilgisi, bağı olduğu iddia ediliyor, yarın onu da Hasan Baltacı konuşacak."