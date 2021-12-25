CHP'li Ağbaba sordu: Nebati, damat bakanla gizlice buluştu mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Aksaray'da CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında 'Kur Garantili TL Mevduat Sistemi' ve Bakan Nebati’nin açıklamalarını eleştirerek "Kurun düştüğü gece arka kapıdan 7 milyar dolar daha iç edildi mi? Bakan yardımcıları döviz satışına karşı çıktıkları için görevden alındı mı? Bu programın açıklanmasından bir gün önce Nebati ile eski Damat Bakan Albayrak gizlice buluştunuz mu? Kurun düştüğü gece öncesi kimlere haber verildi, kimler 18,40’tan dolarını bozdu? Bunların hepsi yanıt bekleyen sorular.” sorularını sordu.

CHP'li Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası heyeti bugün Aksaray'daydı. Ağbaba ve milletvekilleri, CHP Aksaray İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba düzenlediği basın toplantısında 20 Aralık gecesinin Türkiye açısından önemli bir gece olduğunu belirterek Erdoğan’ın açıkladığı kur garantili TL mevduatını ve Bakan Nebati’nin açıklamalarını eleştirdi. Ağbaba şunları söyledi:

"Zengin olanlar neyi biliyordu?"

"Ya tutmazsa modelinin mucidi mayacı başı Hazine Bakanı Nebati konuştukça 21 Aralık günü kur müdahalesinde nasıl bir kumpas kurulduğu, bu modelin nasıl bir tezgaha dönüştüğünü, milleti nasıl çarptıklarının da itirafları açığa çıkıyor. Ne diyor Bakan Nebati: “16 liradan, 17 liradan doları alanlar var. Kim bunlar, büyük finansörler değil. Niye biliyor çünkü çarpılan kim oldu küçük yatırımcılar.” Bakan resmen açık açık arka kapıdan bilgi sızdırıldığını, büyük yatırımcıları da, yandaş dolar milyonerlerine de bilgi verildiğini söylüyor. Bakan Nebati büyük yatırımcılar, yandaş 5’li çete, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yükselttiğiniz dövizden zengin olanlar neyi biliyordu acaba. Öncesinden haber verdiğinizi mi biliyordu.”

"Arka kapıdan yandaşlara haberler sızdırılmış"

Bakan Nebati’nin ‘çarpıldılar’ dediği kim? AKP'ye güvenmediği için üç kuruş birikimini kenara atıp alım gücünü korumaya çalışanlar. Yani gariban yoksul yurttaşı nasıl çarptıklarını itiraf ediyorlar. Üç beş kuruşuna sahip çıkmaya çalışan yoksul vatandaşa nasıl kumpas kurduklarını itiraf ediyorlar. Şimdi anlıyoruz ki bu gecenin hazırlığı çok daha öncesinde yapılmış, kimin nasıl vurgun yapacağı önceden planlanmış, arka kapıdan yandaşlara haberler sızdırılmış, yine birileri iktidarın desteği ile bir gecede milyarder yapılmış.

Milletinde üç beş kuruşu iç edilmiş. Şimdi Bakan Nebatiye soralım; Tıpkı 128 milyar doların arka kapıdan piyasaya satıldığı gibi, kurun düştüğü gece arka kapıdan 7 milyar dolar daha iç edildi mi? Geçtiğimiz hafta bakan yardımcıları döviz satışına karşı çıktıkları için görevden alındı mı? Bu programın açıklanmasından bir gün önce Nebati ile eski Damat Bakan Albayrak gizlice buluştunuz mu? Kurun düştüğü gece öncesi kimlere haber verildi, kimler 18,40’tan dolarını bozdu? Bunların hepsi yanıt bekleyen sorular. Açıklanan bu program tipik bir Erdoğan yoksullaşması, Erdoğan fakirleştirmesi modelidir."