T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP’li Ağbaba: Sokak emekçileri pandemide olduğu gibi 'tam kapanma'da da unutuldu; açlığa terk edildi!

06 Mayıs 2021 16:03

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'tam kapanma'da geçimini günlük sağlayan kesimlerin destek almadığına dikkat çekerek "Sokak emekçileri pandemide olduğu gibi 'tam kapanma'da da unutuldu; açlığa terk edildi" dedi. 

CHP'li Veli Ağbaba, Tele1 TV'de gündemi değerlendirdi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde sokaktan geçimini günlük sağlayan kesimlerin desteksiz bırakıldığını söyledi. "Dünyada en düşük yardım veren ülkelerden birisiyiz biz" diyen Ağbaba şunları söyledi: 

"Aslında yaşamımızın tam içinde olan ama unuttuğumuz bir kesim var. Sokak ekonomisi dediğimiz, sokaktan geçinen bir kesim. Bunlar kim? Simitçi, kestaneci, pazarcı, müzisyen gibi 6 milyon civarında insan var. Bunlara hem kapanma döneminde, hem pandemi döneminde bir tek kuruş destek verilmedi, bu insanlar adeta açlığa sürüklendi. 1 milyona yakın ev emekçisi kadın var. Bunlar gün kazanıyor, gün yiyor. O gün temizliğe gidiyorsa tok, gitmiyorsa aç. Kapatmada bu insanlara da bir tek kuruş destek verilmedi. Dünyada en düşük yardım veren ülkelerden birisiyiz biz."

veli ağbabachptam kapanmakapanmasokak emekçileri

Diğer Videolar

Ataşehir'de kumar baskınında tavan arasına saklanan kişiler kamerada

Hindistan'da yaşlı kadına zorla Koronavirüs aşısı yapıldı

İmamoğlu: Bursları kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceğiz

CHP'li Başarır paylaştı: Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz için çocuklara teşekkür ettiriyor

Çin'deki firari fil sürüsünden bir yavru, çamur banyosu yaparken görüntülendi

Japonya'da 15 yaşındaki 'Şin Şin' isimli panda ikiz doğurdu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24