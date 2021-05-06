CHP’li Ağbaba: Sokak emekçileri pandemide olduğu gibi 'tam kapanma'da da unutuldu; açlığa terk edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'tam kapanma'da geçimini günlük sağlayan kesimlerin destek almadığına dikkat çekerek "Sokak emekçileri pandemide olduğu gibi 'tam kapanma'da da unutuldu; açlığa terk edildi" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, Tele1 TV'de gündemi değerlendirdi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde sokaktan geçimini günlük sağlayan kesimlerin desteksiz bırakıldığını söyledi. "Dünyada en düşük yardım veren ülkelerden birisiyiz biz" diyen Ağbaba şunları söyledi:

"Aslında yaşamımızın tam içinde olan ama unuttuğumuz bir kesim var. Sokak ekonomisi dediğimiz, sokaktan geçinen bir kesim. Bunlar kim? Simitçi, kestaneci, pazarcı, müzisyen gibi 6 milyon civarında insan var. Bunlara hem kapanma döneminde, hem pandemi döneminde bir tek kuruş destek verilmedi, bu insanlar adeta açlığa sürüklendi. 1 milyona yakın ev emekçisi kadın var. Bunlar gün kazanıyor, gün yiyor. O gün temizliğe gidiyorsa tok, gitmiyorsa aç. Kapatmada bu insanlara da bir tek kuruş destek verilmedi. Dünyada en düşük yardım veren ülkelerden birisiyiz biz."