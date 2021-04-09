CHP'li Ağbaba paylaştı: "Esnaflar devlet yardım diye 'çay parası' verdi" diyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ziyaret ettiği esnafın görüntülerini paylaştı.

Esnaf, kendisini ziyaret eden Ağbaba'ya işlerinin pandemi sürecinde çok düştüğünü ve devletten kendilerine ayda sadece 1000 lira destek geldiğini söyledi. Esnaf, çarşıya açılan büyük market zincirlerinin de kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Ağbaba o anları, "Esnaflar borcundan dolayı hastaneye gidemiyor, üç harfli zincir marketler yüzünden zaten iş yapamıyor, "devlet yardım diye 'çay parası' verdi" diyor" notuyla paylaştı.