CHP’li Ağbaba: “One minute” tarih oldu, bunlar için tek dava para!

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos Zirvesi’nde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’e yönelik "one minute” çıkışını hatırlatarak, "One minute' tarih oldu, bunlar için tek dava para!" yorumunu yaptı.

Ağbaba, "One minute' tarih oldu! '15 Temmuz finansörü' Birleşik Arap Emirlikleri'yle barıştıktan sonra şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor. Ortada ne dava var, ne muhafazakârlık var. Bunlar için tek dava para!" ifadesini kullandı.