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CHP'li Ağbaba: Müzik yasağı hukuksuzdur, bu ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetenlerin aldığı karardır

10 Mayıs 2022 15:04

Muhalefet ve meslek örgütleri, saat 24’ten sonra devam eden müzik yasaklarına tepki gösterdiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklamada “Bu yasak hukuksuzdur bu yasak ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetenlerin aldığı karardır”  diyerek müzik yasağını eleştirdi.

CHP’li Veli Ağbaba, Gelecek Partili Selçuk Özdağ; Müzik ve Sahne Sanatları Sendikası Genel Başkanı İpek Koçyiğit ve Turizm Gastronomi Yeme İçme İşletmecileri Federasyonu Kurucu Başkanı Ünal Erdaloğlu ile buluşarak, saat 24’ten sonra devam eden müzik yasaklarına ortak tepki gösterdiler.

Açıklamada hükümete seslenilerek, mağduriyetlerin bir an önce sonlandırılması ve “bu hukuk dışı kararın” kaldırılması çağrısından bulunuldu. Ağbaba, “Biz bu mücadelede hükümetin değil; açlıkla karşı karşıya kalan, sanatını icra etmeye çalışan insanların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu yasak hukuksuzdur bu yasak ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetenlerin aldığı karardır” dedi.

 

CHPVeli Ağbabaİpek KoçyiğitÜnal ErdaloğluSelçuk Özdağmüzik yasaklarına tepki

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