CHP'li Ağbaba: İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'le fotoğrafı; neden aynı masadalar?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milli Savunma Komisyonu'nda Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını göstererek "Acaba neden aynı masada oturuyorlar. Devletin stratejik konumları özelleştirilerek kimseye teslim ed Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'le fotoğrafı ortaya çıktıilmemeli. Daha dikkatli olmak lazım. AKP'nin bir zamanlar çok sevdiği, 'insanlık ödüllü' Sezgin Baran Korkmaz'ın Paramount Oteli zaten AKP'li bürokratların sosyal tesisine dönüşmüş" dedi.

Milli Savunma Komisyonu'nda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) anonim şirkete dönüştürülmesi için AKP tarafından hazırlanan yasa teklifine ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etmesini hatırlatarak "Tarihimizde görmüş olduğumuz en büyük yolsuzluktur. Özelleştirme parası da ödemedi bu Hariri ailesi. Sadece 1.4 milyar ödedi. Yani 7 milyarı cebe koydu, 2 milyar da kasadan aldı, gitti. Bari ülkene geliyor bunu hesabını sor" dedi. "Sizin Hariri'ye aşkınız var" diyen Ağbaba "Kime aşık olmamızı isterdiniz" sorusuna ise "Bu vatana aşık olmanızı isterdim" cevabını verdi.

Ağbaba şunları söyledi;

"15 yıl önce 6.5 milyara Lübnanlı Hariri ailesine satılıyor Türk Telekom. Satılırken borcu yok ve kasasında tam 2 milyar dolar var arkadaşlar. 2005-2015 arasında 14 milyar kâr etmiş net. 2006'ya kadar 12.6 milyar dolar ödendi. Hariri bunun 7 milyar dolarını cebe attı. Satılırken borçsuz, cebinde 2 milyar dolar olan Telekom, 3.5 milyar dolar borçlandırıldı. Özelleştirme parası da ödemedi bu Hariri ailesi. Sadece 1.4 milyar ödedi. Yani 7 milyarı cebe koydu, 2 milyar da kasadan aldı, gitti. Bari ülkene geliyor bunu hesabını sor. Bu Telekom'un satılması bu vatana ihanettir. Hainliktir."

"MKE özelleşmeyecekmiş... Aynı cümleleri Tank Palet için de kurdular"

Twitter'dan da komisyondaki konuşmasından bir bölüm paylaşan Ağbaba, "MKE'ye ileri teknoloji gelecekmiş, MKE'nin yapısı hantalmış, MKE özelleşmeyecekmiş... Aynı cümleleri Tank Palet için de kurdular. Özelleştirdikleri SEKA, TEKEL, Türk Telekom için de kullandılar. Külliyen YALAN! Cumhuriyet yadigarı kuruluşlarını bir bir özelleştirip satıyorlar" diye yazdı.