T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP’li Ağbaba: İnsan kaçıran belediye başkanlarıyla ilgili niye işlem yapılmıyor?

30 Nisan 2021 14:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gri pasaportla yurt dışına kaçanlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma ile konuyu kapatmaya çalıştığını belirterek, "İnsan kaçıran belediye başkanlarıyla ilgili niye işlem yapılmıyor?" diye sordu. 

FOX Haber'e açıklama yapan Ağbaba, " Buradan açık ve net soruyoruz, insan kaçıran belediye başkanlarıyla ilgili niye işlem yapılmıyor? Belediye başkanı itiraf ediyor ama belediyeler hakkında bir işlem yapılmış değil"  ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı NTV yayınında belediyelerin sağladığı gri pasaport ile iltica edenlerin sayısını ilk kez verdi. Belediyelerin sağladığı pasaportla yurtdışına gidip dönmeyenlerin sayısının 804 kişi olduğunu söyleyen Soylu,  belediyelere artık böyle bir yetkiye sahip olmayacağını duyurdu. 

gri pasaportsüleyman soyluveli ağbaba

Diğer Videolar

HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer'in saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

HDP İzmir İl Eş Başkanı Baydur: Daha önce 3 kere emniyetle görüştük, binamızın saldırı altında olduğunu söyledik

3 metrelik dev yılan evin duvarında böyle yakalandı

Duygu Delen’in annesi: Mehmet Kaplan’a verilen ev hapsi, ödül gibi oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2021

DEVA Partili Yeneroğlu: HDP'ye saldıran kişinin zihin dünyasına baktığımız zaman Hrant Dink'i öldüren kişi ile bu kişi arasında ortak noktalar var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker ile sohbeti ortaya çıkan Hadi Özışık'tan Veyis Ateş'e...

Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür'de tepki çeken skeç için Ali Sunal'dan açıklama...

Ahmet Hakan'dan "Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri...

HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti...

Sevilay Yılman: Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim...

Sedat Peker: HDP İzmir il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker ile sohbeti ortaya çıkan Hadi Özışık'tan Veyis Ateş'e...

Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24