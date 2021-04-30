CHP’li Ağbaba: İnsan kaçıran belediye başkanlarıyla ilgili niye işlem yapılmıyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gri pasaportla yurt dışına kaçanlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma ile konuyu kapatmaya çalıştığını belirterek, "İnsan kaçıran belediye başkanlarıyla ilgili niye işlem yapılmıyor?" diye sordu.

FOX Haber'e açıklama yapan Ağbaba, " Buradan açık ve net soruyoruz, insan kaçıran belediye başkanlarıyla ilgili niye işlem yapılmıyor? Belediye başkanı itiraf ediyor ama belediyeler hakkında bir işlem yapılmış değil" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı NTV yayınında belediyelerin sağladığı gri pasaport ile iltica edenlerin sayısını ilk kez verdi. Belediyelerin sağladığı pasaportla yurtdışına gidip dönmeyenlerin sayısının 804 kişi olduğunu söyleyen Soylu, belediyelere artık böyle bir yetkiye sahip olmayacağını duyurdu.