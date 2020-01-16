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CHP'li Ağbaba, ‘FETÖ, CHP’nin eseri’ manşetini kürsüye taşıdı: FETÖ'cüleri vali, müsteşar, genel müdür yapan sizsiniz siz!

16 Ocak 2020 10:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada Yeni Şafak gazetesinin 15 Ocak (Dün) ‘FETÖ, CHP’nin eseri’ başlıklı manşeti için AKP sıralarına dönerek, " FETÖ'cüleri vali, müsteşar, genel müdür yapan sizsiniz siz" dedi. 

Yeni Şafak Gazetesi'nin 'FETÖ, CHP'nin eseri' manşetinin atıldığı Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra, aynı gazetenin 8 Aralık 2012 tarihli 'CHP'nin Gülen'i bitirme planı' manşetini gösteren Ağbaba, ‘FETÖ, CHP’nin eseri’ diyor. Bu sizin resmi gazeteniz. Siz destekliyorsunuz, siz reklam veriyorsunuz, Telekom buradan reklam veriyor, devletin bütün kurumları buradan reklam veriyor" dedi.

CHP'li Ağbaba kürsüde şunları söyledi:

Eğer, geçmişte kimin ne söylediğini çıkarırsak, reisinizin de sizin de geçmişte neler söylediğiniz hafızamızda. Burada muhtemelen Zaman gazetesine abone olmayan vekil yok arkadaş, gelip bize laf söylüyorsunuz. STV'nin, Fettullah Gülen'in önünde resim çektirmeyen vekil yok geliyorlar bize laf söylüyorlar. 'Geçmiş dönemde de FETÖ var' diyorlar. 'Ecevit'te destekledi', diyorlar. Demirel'i, Ecevit'i veya geçmiş dönemde siyaset yapmış herhangi bir siyasetçi, Fettullahçı vali yapmadı, Fettullahçı müsteşar yapmadı, Fettullahçı genel müdür atamadı, Fettullahçı emniyet müdürü atamadı. Bunları atayan sizsiniz siz. Haber yapıyor, Reşat Petek… Nerede bilmiyorum şimdi. Hani komisyon başkanı yaptınız ya darbe komisyonu başkanı…Şimdi niye milletvekili değil bilmiyorum. ‘Bağışta bulundu mason oldu’ diyor. CHP’ye bağış yapmış. Sahte olduğu ortaya çıktı. Reşat Petek sahte olduğunu söyledi. Hâlâ bunun üzerinden 5 bin TL, 560 dolar yapıyor. Bir vaiz bu parayı CHP’ye niye bağışlasın anlamak mümkün değil. 

 

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