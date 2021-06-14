CHP’li Ağbaba: Diyarbakır'da çocuklarımız yoksul, işçi olarak çalıştırılıyor, sokaklarda kâğıt topluyor, çocuklar ağlamasın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Diyarbakır'da çocuklarımız yoksul, işçi olarak çalıştırılıyor, sokaklarda kâğıt topluyor, çocuklar ağlamasın!" paylaşımını yaptı.

Diyarbakır ziyaretinde atık kâğıt toplayan çocuklardan biri Ağbaba'ya "Terlik alamıyoruz" dedi, ağladı.

Ağbaba, "Çocuklar ağlamasın! Diyarbakır'da çocuklarımız yoksul, işçi olarak çalıştırılıyor, sokaklarda kağıt topluyor. Sadece Diyarbakır değil, tüm Türkiye'de tablo aynı. Bu düzen değişecek!" paylaşımını yaptı.