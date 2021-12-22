CHP'li Ağbaba'dan Yeşilçam göndermeli Bakan Nebati paylaşımı: "Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gündem olan "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım" videosuna Yeşilçam'ın kültlerinden olan 'Dolap Beygiri' filminin bir sahnesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Ağbaba paylaşımına "Şu gözlere bir bakınca ne görüyorsunuz? Yanıtı videoda..." notunu düştü.

CHP'li Ağbaba Bakan Nebati'nin gündem olan videosuna karşılık Dolap Beygiri filminden bir sahnenin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Nebati, TRT ve TRT Haber ortak yayınında sunucu Gülçin Üstün Can'ın "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.

"Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?"

Ağbaba'nın paylaştığı videoda Ayşen Gruda'nın oynadığı Hacer karakteri, Şener Şen'nin oynadığı Yakup karakterinin yüzü tutarak, İlyas Salma'nın oynadığı Ali karakterine "Şu surata bak hele, hele şu saflığa, yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?" dediği anlar yer aldı.

Dolap Beygiri filmi hakkında:

Dolap Beygiri, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1982 yapımı Türk filmidir. Senaryosunu Suphi Tekniker ve Atıf Yılmaz'ın birlikte yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen oynamaktadır. Ferit Turgut'un yapımcılığını üstlendiği filmde dürüstlüğü ve rüşvete karşı duruşu yüzünden memurluktan atılan birinin hikâyesi anlatılmaktadır.

Yüksek okulu bitirdikten sonra, dürüstlüğü ve rüşvete karşı duruşu yüzünden memur olarak çalıştığı işten atılan Ali'yi bekleyen trajikomik olaylar. Ali, atama emri çıkınca büyük şehirde memuriyete başlar. Vazifesini kutsal bir görev bilinciyle yerine getirmeye, vatandaşa layık olmaya gayret ettikçe düzenden memnun olanları rahatsız eder. Yanına yerleştiği eniştesinin düzenin yozlaşmasından nasibini çok fazla almış fırsatçı kişiliği Ali’nin işini oldukça zorlaştırır.