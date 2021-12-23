CHP'li Ağbaba'dan Meclis kürsüsünde asgari ücret hesabı: 4 farklı açıklamayı 4 farklı şekilde savunabilen AKP'yi kutluyorum!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünde asgari ücreti hesabı yaparak AKP'yi eleştirdi. Ağbaba, asgari ücret görüşmeleri sırasında AKP'li vekillerin asgari ücret ile ilgili 4 farklı açıklamayı aynı şekilde savunduğunu söyledi.

AKP'li vekillerin 4 farklı asgari ücret açıklaması yaptığını ve 4 farklı asgari ücret hesabını da aynı şekilde savunduğunu söyleyen Ağbaba, "Ya bu kadar kumpas bu kadar çark olur mu?" dedi.

AKP'li vekillerin asgari ücret kadar olan ücretlerden vergilerin kaldırılmasına itiraz ettiğini ancak sonra bundan vazgeçerek kabul etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Pazartesi komisyona gittik. Orada yüksek sesle itirazlarımızı söyledik. Pazartesi akşam 5'e kadar başta İbrahim Aydemir sadece asgari ücretten verginin kaldırılmasını 6 saat can hıraş savundurlar. Sonra biz ve işçi ile işveren temsilcileri itiraz ettik. Sonra sayın Mustafa Elitaş geldi. Görevi olmadığı halde dedi ki 'tüm gelirlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergileri kaldırıyoruz.' Baktık tüm AKP vekilleri alkışlamaya başladı. Ya aynı vekiller bunlar"

"Perşembe farklı, cuma farklı, Cuma akşamı farklı pazartesi akşam 17.00'e kadar farklı pazartesi akşam 17.00'den sonra farklı" diyen Ağbaba, perşembeden pazartesiye kadar 4 farklı açıklamayı savunan AKP vekillerini eleştirerek kürsüde asgari ücret hesabı yaptı.

Ağbaba konuşmasının sonunda "Sayenizde Türkiye ikinci el giysi satan bir ülkeye dönüştü. Zenginleşen birileri var mı? O da kim? Sizin yandaşlar" diye konuştu.