CHP'li Ağbaba'dan İlham Aliyev'e 'Cengiz-Kolin' uyarısı: Dikkat et, bunlara elini veren, kolunu alamaz

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki Cengiz-Kolin diyaloğuna ilişkin, “Allah, kardeş ülkemiz Azerbaycan’a yardım etsin. Bu beşli çete Türkiye’yi yedi doymadı. Şimdi Azerbaycan’a gitmiş. İlham Aliyev’i uyaralım, dikkat etsin. Bunlara elini veren, kolunu alamaz” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya gelmişti. Erdoğan’la Aliyev’in otobüsle seyahat ettiği sırada Erdoğan’ın “Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?” sorusuna Aliyev, “Yok, bunlar beraber. Burada Kolin var, Cengiz var…" yanıtını vermişti.

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