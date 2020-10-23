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CHP'li Ağbaba'dan tepki: Ölmeden grip aşısı olmak yasak!

"Türkiye’de ölmeden grip aşısı olmak yasak; aşı mezarda yapılacak!"

23 Ekim 2020 18:06

Koronavirüs'ün kış aylarında daha fazla bulaşıcı olacağı endişesiyle vatandaşlar grip aşısı yaptırmak için soluğu eczanelerde aldı. Grip aşısının sınırlı sayıda olması ise tartışma yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye'de dağıtılacak grip aşısı sayısına tepki gösterdi.

Ağbaba Türkiye ile aynı nüfusa sahip Almanya ve İran'da dağıtılacak grip aşısı sayısının Türkiye'den kat kat fazla olduğunu söyleyerek, "Türkiye’de ölmeden grip aşısı olmak yasak; aşı mezarda yapılacak! Türkiye’yle aynı nüfusa sahip; Almanya’da 26 milyon grip aşısı, İran’da 7,5 milyon grip aşısı, Türkiye’de  1,5 milyon aşı dağıtılacak.Türkiye'de insanlar yine başının çaresine bakacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı aşının risk seviyesiyle belirlenecek bir puanlama sistemine göre yapılacağını duyurdu. Kronik rahatsızlığı olan pek çok vatandaş ise e-nabız sisteminde "Risk grubunda değilsiniz" notuyla karşılaştı. Grip aşısının miktarı ve bakanlığın getirdiği puanlama sistemiyle ilgili vatandaşın kafası karışık.

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