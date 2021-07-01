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CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan- Hariri görüşmesine tepki: Türkiye'yi soyan sahtekar Saray'da ağırlanıyor

"Yahu söke söke alacaksan bu parayı bu sahtekardan al"

01 Temmuz 2021 08:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda AKP döneminde yapılan özelleştirmelere ilişkin konuşmasında, TEKEL, SEKA, Türk Telekom gibi kurumları gündeme getirdi. Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Telekom'u satın aldıktan sonra zarara uğratan Saad Hariri ile görüşmesine tepki gösterdi.

Türk Telekom'un 15 yıl önce 6,5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesine satıldığını hatırlatan Ağbaba,  "Satılırken borcu yok. Kasasında tam 2 milyar dolar var. 2005-2015 arasında 14 milyar dolar kar etmiş net. 2016’ya dek 12,6 milyar dolar olarak temettü ödendi. Hariri bu temettünün 7 milyar dolarını cebe attı. Satılırken borçsuz Telekom 3,5 milyar dolar borçlandırıldı" diyerek Saad Hariri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde ağırlanmasına tepki gösterdi. 

"Hariri geliyor ve hala Cumhurbaşkanı’yla görüşebiliyor. Bir kez değil iki kez görüşüyor" diyen Ağbaba, Erdoğan'ın Kanal İstanbul finansmanı konusunda muhalefete söylediği “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” sözlerine göndermede bulunarak "Yahu söke söke alacaksan bu parayı bu sahtekardan al. Sahterkar ya. Türkiye'yi yemiş içmiş soymuş. Eğer yiğitsen, Kasımpaşalıysan bu parayı bu sahtekardan al" dedi. 

Veli AğbabaTBMMSaad HaririgörüşmeVahdettin Köşkü

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