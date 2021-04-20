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CHP'li Ağbaba: Bu şebeke, yurt dışına kaçmak isteyen insanlardan tahminimizce 20 bin euroya kadar para aldı

"Belediyeler para almamış da olabilir hakkını yemeyelim; soruşturma sonunda çıkacak mutlaka..." 

20 Nisan 2021 16:33

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla Almanya'ya giden ve Türkiye'ye dönmeyen 43 kişinin gündeme gelmesinin ardından başlayan soruşturma ve tartışmaları yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Burada insan kaçakçılığı var! Bu işte yüz binlerce avro para var! Bu şebeke yurt dışına kaçmak isteyen insanlardan bizim tahminimiz 20 bin euroya kadar para çıkıyor" dedi. 

Fox TV'de 'Çalar Saat' programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ağbaba, "Parasız hiçbir şey olmaz. Bu şebeke yurt dışına kaçmak isteyen insanlardan bizim tahminimiz 20 bin euroya kadar para çıkıyor" dedi. Ağbaba bu sözlerin şöyle açıkladı;

"Birisi deniz yoluyla Yunanistan'a geçmek isterse 5 bin euro alıyorlar. Burası tam bir VİP bir hizmet. Peki Tunceli'de 25 bin euro, Bingöl'deki neden 9 bin euro. Arz talep ilişkisi... Belediyeler para almamış da olabilir hakkını yemeyelim. Soruşturma sonunda çıkacak mutlaka..." 

veli ağbabamalatyayeşilyurtbelediye

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