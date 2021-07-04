CHP'li Ağbaba: Biz buradayız, sizinleyiz Sayın Genel Başkanım; hep birlikte bu ülkeye adaleti getireceğiz

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak "Biz buradayız, sizinleyiz Sayın Genel Başkanım; hep birlikte bu ülkeye adaleti getireceğiz" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, sosyal medyadan bir Kemal Kılıçdaroğlu videosu paylaştı. Ahmet Kaya'nın 'Yorgun Demokrat' şarkısı ile Kılıçdaroğlu'nun çeşitli görüntülerinin üst üste bindirilmesinden oluşturulmuş videoya Ağbaba, "Söyledim, yine söylüyorum. Bir canım var; memleketime, bayrağıma, vatanıma feda olsun! Sizden asla korkmayacağız biz! Biz buradayız, sizinleyiz Sayın Genel Başkanım. Hep birlikte bu ülkeye adaleti getireceğiz" notunu düştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tweette etiketleyen Ağbaba, ayrıca #Hodrimeydan etiketini kullandı.

Videoyu başka CHP'lilerin de paylaştığı görüldü.