CHP'li Ağbaba'dan alkol yasağına tepki: Özel yaşama müdahaledir; bu ancak çadır devletlerinde olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "tam kapanma" kararının alınmasının ardından 17 Mayıs'a kadar alkol satışının da yasak olacağı yönündeki açıklamalar üzerine, iktidara tepki gösterdi. Ağbaba, kararı "Özel yaşama müdahaledir. Bu ancak çadır devletlerin olur. Hukuğun aslıya alındığı, ideolojik yaklaşımların ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Ağbaba şunları söyledi;

"Korona'dan salgından çok tekel bayileriyle mücadeleye dönüşmüştür. Türkiye'de 150 bin tekel bayisi adeta fiili olarak kapatılmak istenmektedir. Özel hayata bir müdahaledir. Maalesef bunu da devletin İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu) yapmaktadır. Bir yerde cips satmak serbest, şeker satmak serbest ama insanların evinde içmek istediği içki yasak. Bu ancak çadır devletlerin olur. Hukuğun aslıya alındığı, ideolojik yaklaşımların ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. İçilen her içkinin 3 bardağını devlet, 1 bardağını vatandaş içmektedir. Vergilerle devlet adeta alkolik haline gelmiştir."