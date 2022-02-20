CHP'li Adıgüzel: Muhalefet ile Tarkan anlaştı, böyle bir parça yazdırdı, bunların hepsi baştan aşağıya yalan

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel TV100 kanalında yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'a gündeme ilişkin, açıklamalarda bulundu. Adıgüzel Tarkan'ın "geççek şarkısı" hakkında, "İktidar Türkiye’nin hep birlikte bir şarkıyı söylemesinden bile korkuyor. Hep birlikte bir şarkı söylemesi, yan yana gelmesi çok rahatsız ediyor"dedi.

"Tarkan, kendini Türkiye'ye ispatlamış bir Megastar. Bizde severek dinliyoruz. Üzerine çok fazla gidildi. Tarkan'ın "geççek şarkısı" zamanın ruhunu yansıtıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum, pandemi ve kutuplaşmayla birlikte dinleyicilerde böyle düşündü. Şarkıyı dinlediklerinde bu zor günler de geçecek bitecek diye düşündü. Bir kere şöyle komplo teorileri üretildi, muhalefetle Tarkan anlaşmış, bir parça yazdırmışlar, seçim şarkısı olacakmış. Bunlar tamamen yalan. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda çifçisi, emeklisi, hepsi dertli. Bakıyorsunuz grevler var. İnsanlar mutlu değil Türkiye'de. Tarkan'ın bu şarkısı umut oldu insanlara. Biz muhalafet olarak 84 milyonun birlikte şarkı söylediği bir ortamı yaratmaya çalışıyoruz. İktidar Türkiye’nin hep birlikte bir şarkıyı söylemesinden bile korkuyor. Hep birlikte bir şarkı söylemesi, yan yana gelmesi çok rahatsız ediyor. Muhalefeti suçlamaya çalışıyorlar ama oradaki paniği o gece gördük."