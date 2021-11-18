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CHP'li Adıgüzel, "İnce ortadan kayboldu, gençleri ben teselli ettim" dedi, İnce'nin yardımcısından tepki geldi

"Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım 24 Haziranı"

18 Kasım 2021 10:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ortadan kaybolduğunu ve kapıda ağlayan gençleri teselli ettiğini söyledi.

Adıgüzel'in Arayış TV'nin YouTube kanalında yaptığı açıklamasına tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, "Ortadan kaybolma senin işin. 3 senedir neredeydin. Sistemi çökertip koltuğuna yapıştın. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım 24 Haziranı. İstediğin yandaş kanalında,yandaş gazetecilerinle hepsiyle beraber gel." paylaşımını yaptı.

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, ertesi gün ekrana çıkarak "Seçimi kaybettik. Çalmışlar mıdır? Evet çalmışlardır ama seçimin sonucunu etkileyecek kadar çalmamışlardır." açıklamasıyla tepkileri üstüne çekmişti.

İnce'nin 24 Haziran sonrası süreçte CHP içinde "İstenmeyen adam" ilan edilmesi ile Memleket Hareketi ortaya çıkmış ve 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi kurulmuştu. Memleket Partisi'nin kurulmasıyla CHP'den istifa eden bazı isimler de Muharrem İnce'nin yanında yer almıştı.

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