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CHP'li Abdurrahman Tuttere meclis kürsüsünden ekmek ve kuru soğan gösterdi: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

"Egemenliğin sahibi olan millete bu bütçede ekmek yok"

08 Aralık 2021 09:26

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM'kürsüsünden ekmek ve kuru soğan gösterip, “Bu bütçede ekmek yok. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam etti. TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı. AKP, İYİ Parti, MHP, HDP’nin ardından son grup olarak CHP Grubu konuşmalarını yaptı.

CHP Adıyaman Milletvekili Tuttere, kürsüden ekmek ve kuru soğan göstererek şunları söyledi:

“Ben, AK Parti’nin 2022 bütçesini özetliyorum. Egemenliğin sahibi olan millete bu bütçede ekmek yok. 19 yıllık AK Parti iktidarının ekonomi politikalarının Türkiye’ye getirdiği yeri de özetliyorum: Yiğit muhtaç olmuş, kuru soğana.”

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