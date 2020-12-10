CHP İstanbul'un 10 Aralık videosunda farklı mesleklerden vatandaşlar konuştu: "Beslenme hakkımdan mahrum kalıyorum!"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle video yayınladı. #BenHAKsızMıyım etiketiyle paylaşılan ve pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar aktarılan videoda farklı meslek gruplarından vatandaşlar yer aldı. Farklı meslekten vatandaşlar pandemi sürecinde geçim şartlarının daha da zorlaştığını, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz noktaya gediklerini ifade ettiler.

"Sizin hakkınızı ödeyemeyiz' dediler; hakikaten de ödemediler"

CHP İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam filminde doktor, esnaf, evsiz, garson ve ev hanımından oluşan konuşmacılar, var olan sıkıntılarının pandemi döneminde katlanarak arttığını belirterek temel haklarından eşit bir şekilde faydalanamadıklarından şikayet etti. Sağlık hakkı ile ilgili konuşan ve göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Ateş Baran, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları mağduriyetin tüm halkın sağlığını etkilediğini belirterek ‘‘Vakaların açıklandığı 11 Mart’tan beri geçen süreçte biz sağlık çalışanları olarak çok zor günler yaşadık. Bizim emekliliklerimiz, istifalarımız ve izinlerimiz kaldırıldı. ‘Sizin hakkınızı ödeyemeyiz’ dediler; hakikaten de ödemediler. Gerçeklik payı varmış söylediklerinde. Sağlık çalışanlarına gereken özeni göstermemek aslında tüm halkın sağlığının gaspıdır’’ dedi.

"Devlet bize yardım verdi 'kredi olarak' onu da faizle verdi"

Pandemi döneminde esnafın karşılaştığı sorunları ifade etmek üzere konuşan Ali Gülep, pandemiden kısa süre önce kafe açtığını ancak plansızca gerçekleştirilen kısıtlamalar nedeniyle motokuryelik yapmak zorunda olduğunu belirtti. Beslenme hakkının tehdit altında olduğunun altını çizen Gülep, ‘’Dükkanların kapanması bir anda oldu ve bu kararlar alınırken bizi düşünmediler. Esnaf ne yapsın? Ödemem gereken faturalar ve geçindirmem gereken bir ailem olduğu için motokuryelik yapıyorum. Benim isteğim temel haklarımın karşılanması, bu bir lütuf değil; sorumluluktur’’ dedi. Garsonluk yaparak geçimini sürdüren ve pandeminin başından beri işsiz olan Aykut Yaldız ise ‘‘Biz işçiler olarak oldukça mağduruz. Devlet bize bir yardım verdi ‘kredi’ olarak, onu da faizle verdi. Şu anda beslenme hakkımdan mahrum kalıyorum. Böyle giderse barınma hakkımdan da mahrum kalacağım’’ şeklinde konuştu.

"Kadın hakları korunsun, kadınların sosyal güvencesi sağlansın"

Videoda ev işçileri ve ev hanımlarının haklarıyla ilgili konuşan İMECE Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın, pandemi sürecinde kadına yönelik baskı ve şiddetin artış gösterdiğinin ifade ederek ‘‘Sigortasız olduğum için kısa çalışma ödeneğinden faydalanamıyorum. Ev işçileri sigortaları olmadığı için mağdurlar. Pandemi sürecinde kadına olan baskı, şiddet ve kadın cinayetleri çoğaldı. Kadın hakları korunsun, kadınların sosyal güvencesi sağlansın. Bu devletin yapması gereken görevdir’’ dedi. Ekonomik zorluklar sebebiyle yıllarca sokakta yaşamak zorunda kalan ve barınma hakkı ile ilgili konuşan Naci Kalabaş ise, ‘’Özgürlüğümüz yok, ekonomik olarak sıfırız. Barınma hakkı benim temel hakkımdır. Ben bu hakkımı istiyorum’’ diyerek konuştu.

"Çocuklarımın eğitim hakkı engellendi"

Ev Hanımı olan ve eğitim hakkı üzerine konuşan Fethiye Karadeniz, ‘’Benim çocuğum spina bifida hastası. Milli Eğitim Bakanlığı, elimde doktor raporu olduğu halde öğretmen sayısı yetersiz diyerek bana eğitim özel eğitim desteği sağlamadı. Uzaktan eğitime hiçbir şekilde giriş yapamıyorum. Gerekli her yere başvurduğum halde çocuklarımın eğitim hakkı engellendi’’ şeklinde konuştu.

Videonun sonunda CHP’nin insan hakları konusundaki politikasından bahseden CHP İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, ‘’Cumhuriyet Halk Partisi olarak insanca bir yaşamı kurmak için her türlü hak ihlalinin karşısında durmaya devam edeceğiz’’ dedi.

CHP, İnsan Hakları Günü dolayısıyla 81 ilde ortak basın açıklaması düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirilen sosyal medya çalışmalarının yanı sıra ‘‘Dünya İnsan Hakları Günü’’ kapsamında 81 ilde eş zamanlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Başkan Vekili Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un gerçekleştirdiği basın açıklamasına il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Açıklamada, pandemi sürecinde hak ve özürlük ihlallerinin artış göstermesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 37. Olağan Kurultay’da açıkladığı 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi vurgulandı.