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CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

09 Şubat 2020 18:22

Adil Ergin Bağcı

“İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganıyla Haliç Kongre Merkezinde yapılan 37'nci CHP İl Kongresi’ne ‘çarşaf liste’ yerine ‘blok liste’ konusunda farklı görüşler vardı.

Kongre başladıktan sonra kürsüye çıkarak söz alan CHP Kongre Onursal Üyesi Prof. Tolga Yarman ‘çarşaf liste’ yerine ‘blok liste’ oluşturulmasını eleştirdi. Yalman, ‘Parti içi demokrasinin gereği ‘çarşaf liste’ olmalıydı, ‘blok liste’ küskünler yaratır’ dedi.

CHP Milletvekili Ali Şeker de, "çarşaf liste' olmazsa parti tabanı mahallelerde bölünür" görüşünü dile getirdi.

T24’e konuşan CHP PM Üyesi Müslim Sarı ise, "Başkanlık sistemi ve tek adam rejimi CHP'yi ufaktan ufağa aşındırdı, 'Türkiye'de bir koalisyonlar dönemi var, biz başka partiler ile anlaşabiliyorken kendi partimizle neden uzlaşmayayım? Dolayısıyla mümkün olduğu kadar tek adaylı kurultaylar olsun' yaklaşımını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

T24'e değerlendirmelerde bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kongreyle ilgili, "İktidara giden yolda bir mihenk taşı" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ‘liste’ tartışmaları için “Ancak bu dönem elde edilen başarıdan dolayı haklıya hakkı teslim edildi ve başka aday çıkmadı. İstanbul İl Başkanı da 'Tek yön iktidar' diyerek, iktidara giden yolda yeni bir yapılanmaya giderek daha başarılı olunacağının bize garantisini vermiştir ve karşısına bir aday çıkmamıştır" dedi.

Delegelerden Hikmet Türkmen ise, "Parti içinde demokrasiyi yok etmişler. Türkiye'nin kaderini belirleyen bir kongreye tek adayla gitmek demokrasiye gölge düşürmüştür. Burada yarış olmalıdır, yarışın olduğu yerde başarı olur" yorumunu yaptı.

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