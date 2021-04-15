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CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan '128 milyar dolarla alınabilecekler' için internet sitesi: "Haydi, bu para zaten senin..."

"Hiç 128 Milyar Dolarınız oldu mu? Peki bu paranın hepsi senin olsaydı ne yapardın diye bir soru sorsak?"

15 Nisan 2021 20:48

Merkez Bankası'nın rezervlerinde eriyen 128 milyar doları soran CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. CHP İstanbul Gençlik Kolları, hazırladığı videoda, "128milyardolar.net" adlı siteyi paylaştı. Söz konusu internet sitesinde, 128 milyar dolar ile karşılanabilecek temel ihtiyaçların gösterildiği alışveriş uygulaması yer aldı. Alışveriş uygulamasında ise ekmek, süt, aşı, dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa, Osman Gazi Köprüsü, araba, soğan, patates, cep telefonu, pirzola, gemicik, 5 litre yağ, altın musluk, otoyol, İstanbul Havalimanı gibi seçenekler yer aldı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımı ise şöyle:

“Hiç 128 milyar dolarınız oldu mu? Peki bu paranın hepsi senin olsaydı ne yapardın diye bir soru sorsak? Bir şey daha var…

Bu para zaten senin…

Haydiiiii http://128milyardolar.net ’e girerek alışveriş yapabilirsin.

#128MilyarDolarNerede“

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